Beebitoitude sarjaga Baby-Cool võitis parima mahetoidu tiitli Saaregurmee OÜ. Ettevõtte rajasid kaks noort ema 2018. aasta kevadel ja see toodab beebidele sügavkülmutatud püreekuubikuid. Esialgu tehti beebipüreeks kõrvits, porgand, pastinaak, lambaliha ja kohalik forell. Nüüd on sortiment laienenud.“Kõigepealt aurustame, seejärel püreestame ja kiirkülmutame,” selgitas ettevõtte asutaja Annika Vestel. “Idee sai alguse oma lastest, kelle jaoks panin sügavkülma püreekuubikuid. Kõige väiksemaga tuli aga natuke puudu ja tekkis küsimus, et pagan, miks poes pole. Ja hakkasime ka poe jaoks tegema!”