Mahetalule tõi võidu viimase peal sõnnikuhoidla

Heiki Raudla ml@maaleht.ee RUS

Ivar Baumann ja Maarja Maksimov toimetavad oma Saareõue OÜs keskkonnasõbralikult. ELF

Pärnumaa ettevõte Saareõue OÜ võib enda kohta uhkusega öelda, et on tunnistatud kõige keskkonnahoidlikumaks taluks. Hoolimata sellest, et peab loomi ja rammutab põlde sõnnikuga, mida üldlevinud arusaama järgi peetakse loodusvaenulikuks tegevuseks.