Marko Gorban: põllumehele jääb keskne roll toidulaua katmisel

Põllumajandussektoris toimunud järsk langus algas 1990. aastate lõpus, kui põllumajandustoodete, eriti piima, hinnad maailmaturul langesid. Kuivõrd meie väliskaubanduspoliitika oli väga liberaalne, mõjutas maailmaturul toimuv meie põllumajandust otseselt. Täiendavat negatiivset mõju avaldasid Vene turu kadumine ja ebasoodsad ilmastikutingimused.

Kuivõrd puudusid vahendid investeeringuteks, langes tootlikkus; see omakorda tähendas kiiret kontsentreerumise protsessi, kuna sellistes tingimustes võimaldas paljudel juhtudel ellu jääda just mastaabiefekt.

Kõige selle tulemusel vähenes põllumajanduse osatähtsus majanduses, sektoris hõivatute arv ning ressurss, mida kasutati. Loomade arvu ja põllumaa vähenemine tõi kaasa ka põllumajandustoodangu vähenemise. Vahetult enne EL-iga liitumist, 2003. aastal, oli ainuüksi meie põllumajandustoodangu alustala, põllumajandusmaa kasutus langenud alla 800 tuhande hektari.

EL-iga liitumise protsess andis meile võimaluse osa saada liitumiseelsetest põllumajanduse ja maaelu arengu programmi SAPARD vahenditest. Selleks tuli koostada maaelu arengukava ning teha terve rida seadusandlikke ja administratiivseid ettevalmistusi.

Muu hulgas jäi sellesse perioodi paljude praeguste põllumajanduse valdkonna asutuste või nende eelkäijate moodustamine. Näiteks 2000. aastal loodi Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA), kelle kaudu on alates moodustamisest meie põllumajandus- ja toidusektorile ning maapiirkonna arendamiseks makstud enam kui kolme miljardi ulatuses erinevaid toetusi.

Kui vaadata SAPARDi eesmärke, peegeldavad need tolle hetke põllumajandus- ja toidusektori ning maapiirkondade väljakutseid – tootlikkuse suurendamine, EL-i nõuetega vastavusse viimine, maapiirkonna struktuursete probleemide lahendamine.

68 miljonit eurot, mis kolme aasta jooksul läbi SAPARDi programmi põllumajandus- ja toidusektorisse ning maapiirkonda jõudis, ei ole ka praeguses mõõtkavas väike summa, rääkimata sellest, milline kasv toimus võrdluses seniste riiklike toetuste mahtudega.

Hilisemad hindamised on toonud välja, et kõige tulemuslikum oli SAPARD ettevõtete tehnoloogia väljavahetamisel, maapiirkonna ühiskondlike hoonete olukorra parandamisel, maaelanikkonna aktiivsuse ja ettevõtlikkuse suurendamisel ning administratiivse suutlikkuse kasvu tõstmisel.

Kus me oleme?

Kui võrdleme seda, kuhu me nüüdseks välja oleme jõudnud, EL-iga liitumisele eelnenud aja ja 1990ndatega, võib julgelt öelda, et põllumajandus- ja toidusektor on arengus tubli sammu edasi astunud. Samas tuleb arvestada, et muutunud on ka maailm meie ümber ning sellest tulenevalt on probleemid mõnevõrra erinevad sellest, mis nad olid 15 või 30 aastat tagasi.



Põllumajandussektori kogutoodangu väärtuse on selle aja jooksul kahekordistunud. Meie üht olulisemat ressurssi, põllumajandusmaad on tänaseks kasutuses ligikaudu miljon hektarit, mida on neljandiku võrra rohkem kui 15 aastat tagasi. Seejuures on oluliselt kasvanud teravilja kasvupinnad ja saagid, mis käesoleval aastal ületavad 1,5 miljonit tonni.

Eesti tingimustes ei ole suurel osal meie maast põllu pidamine mõeldav ilma toimivate maaparandussüsteemideta. Olulise panuse on andnud siinkohal ELi toetused, mille abil on korrastatud enam kui 90 tuhat hektarit maaparandussüsteeme.

Mullu tootsime kokku üle 800 tuhande tonni piima – viimati oli piimatoodang sama suur 25 aastat tagasi. Ainus erinevus on lehmade arvus – piltlikult öeldes toodab üks lehm praegu sama koguse piima, mis kolm lehma 25 aastat tagasi. Piimatoodangult lehma kohta oleme EL-is teisel ja maailmas viiendal kohal. See kõik poleks mõeldav ilma pikaajalise ja asjatundliku aretustööta.

Meie põllumees hoiab keskkonda, milles ta tegutseb. Ligikaudu poolt meie põllumajandusmaast majandatakse keskkonnasõbralikult, seejuures enam kui 20% meie põllumajandusmaast majandatakse mahedalt, mis on üks ELi kõrgemaid näitajaid.

Põllumees on ka maastiku kujundaja ja hoolitseb elurikkuse eest – igal aastal saab hooldatud ligikaudu 30 tuhat hektarit poollooduslikke kooslusi, mis on ajalooliselt tekkinud põllumajanduse tulemusel. Juba praegu, aga veelgi enam tulevikus, kasvab põllumehe roll toidu tootmise kõrval ka muude avalike hüvede pakkujana.

Viimase paarikümne aasta jooksul on oluliselt elavnenud põllumajandussaaduste ja toidukaupade eksport, milleks on võimaluse andnud liitumine ELiga ja juurdepääs selle siseturule. Oleme oma toidusektori ekspordi haaret maailmakaardil oluliselt laiendanud ja sihtturge mitmekesistanud – viimastel aastatel on meil üle saja sihtturu aastas. Kordades on kasvanud meie peamiste põllumajandussaaduste, piima ja piimatoodete ning teravilja eksport.

Maapiirkond on koduks kolmandikule Eesti inimestest ning seal tegutseb kolmandik Eesti ettevõtetest. Maapiirkonnas tegutsevad ettevõtted pakuvad tööd neljandikule hõives osalejatest.