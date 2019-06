MES hakkab taas andma laenu põllumajandus- ja toiduainesektori ettevõtjatele

„MES-i pakutavad laenud peavad aitama edendada uuendusmeelset ettevõtlust, luua maapiirkondades uusi töökohti ning tuua selle kaudu inimesi maale tagasi,“ sõnas maaeluminister Mart Järvik.

Tegemist on Eesti maaelu arengukava (MAK) 2014–2020 kaudu rahastatud finantsvahendiga, mille kaudu antakse laene põllumajanduse, toidutööstuse ja maapiirkonna ettevõtjatele. 2016. aasta alguses avatud MAK-i rahastamisvahendi kogueelarve oli 36 miljonit eurot, mida tänaseks on nõudluse kasvu tõttu kolme miljoni võrra ehk 39 miljoni euroni suurendatud. Seni on toetatud 121 projekti, millega on loodud 343 töökohta. Laenudena andmiseks on jäänud veel üheksa miljonit eurot.

Rahastamisvahendi kaudu pakutakse kahte laenutoodet − mikro- ja väikeettevõtete kasvulaen (laenu maht 5 000–100 000 eurot) ja pikaajaline investeerimislaen (laenu maht 250 000–400 000 eurot). Rohkem infot leiab MES-i kodulehelt.

Eesti maaelu arengukava 2014–2020 on Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist ja Eesti riigieelarvest rahastatav programm, mille raames toetatakse põllumajanduse ja maaelu arengut kokku ligi ühe miljardi euroga. Arengukava keskendub viiele valdkonnale – teadmussiire, konkurentsivõime, toidutarneahel, keskkond ning maaettevõtlus ja kohalik algatus.