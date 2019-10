Mesinike liit: meevõltsinguid on üsna keeruline tuvastada

Euroopas oli tänavu keskmisest kesisem meeaasta (vt siit). Kas see toob kaasa importmee osakaalu tõusu?

Euroopa meeturu iseärasus on selles, et Euroopa Liidu omavarustatuse tase on orienteeruvalt vaid napilt 60%. EL meetoodang oli näiteks 2018. aastal 283 tuhat tonni.

Seega on suur turuosa hõivatud importmeega. 2018. aastal imporditi Euroopa Liitu kokku 207 tuhat tonni mett, sellest suurim osa (80 tuhat tonni = 80 kT) Hiinast. Pingereas järgnesid vastavalt Ukraina (41 kT), Argentiina (25 kT) ja Mehhiko (21 kT).

Eelkõige Hiinast ja osaliselt ka Ukrainast saabuva mee kvaliteedi ja autentsuse suhtes on sageli kahtlusi ja on tuvastatud ka meevõltsinguid. Samas on need importmeed suhteliselt odavad võrreldes Euroopa Liidu maades toodetava meega ja see olukord on ärimeeste jaoks atraktiivne.

Ilmastikutingimused kahtlemata mõjutavad mesindust ja meesaake, kuid vähemalt praegu veel mitte katastroofiliselt. Euroopa mõned lõuna- ja läänepoolsed piirkonnad on 2019. aastal olnud pikka aega väga palavad ja taimestik on kannatanud kuivuse käes ega eritanud mesilaste tarvis piisavalt nektarit. See on kahtlemata mõjutanud sealseid meesaake ja annab rohkem ruumi importmeele.

Kuidas oli olukord tänavu Eestis?