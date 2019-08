Enne kui uut sorti aretama hakatakse, tuleb mõelda eesmärgile. Muude kõrval on tagaplaanile jäänud üks toidu olulisimaid omadusi: maitse. Ago Tammik

Maailmas tekivad aretuse tulemusena järjest uued aedviljasordid, mida on vanadest parem kasvatada – need on tervemad, vastupidavamad, kiiremini valmivad. Selle kõrval on hakatud unustama, et toidu puhul on väga oluline veel üks omadus, nimelt maitse.