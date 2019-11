Muljeid põllumajanduse aastanäituselt Tartus: EPA on tõeline põllumeeste kokkusaamise koht

ERMi peasissekäiku piirasid traktorid, tõuloomad tammusid rivis sealsamas kõrval telgis ja parklad olid sõiduautodest umbes. Sajad maainimesed olid juba varakult kohal, et osaleda esmakordselt peetaval Eesti põllumajanduse aastanäitusel, kus korraga peeti nii aiandus- kui ka mahekonverentsi.

Ja kui keskpäeval oli EPA pidulikult avatud, võttis lõõtsamänguga tuurid üles tuntud Jõgevamaa piimatootja, aasta põllumees 2016 Lembit Paal koos Allan Paaliga. Kui Lembit Paal lõõtspillil veidi puhata lasi, siis jagus tal aastanäituse kohta vaid kiidusõnu.

„EPA on tõeline põllumeeste kokkusaamise koht! Väga õnnestunud üritus - kui palju siin on seminare, milline tihe kava ja programm, kus igaüks saab ennast täiendada,“ rääkis Paal.

Küsimuse peale, et kas sügisene aastanäitus ja kevadel peetav maamess mahuvad korraga turule, vastas Paal, et tema meelest on see uus aastanäitus oluliselt sisulisem.

„Andke mulle korraldajad andeks, aga kevadine maamess on muutunud juba laadaks, mis on pigem nagu linnarahva tore nädalavahetus koos lastega, põllumeestele oli seal pakkumisi kasinalt. Aga sügisene aastanäitus on kompaktne, tõeline põllumeeste kokkusaamise ja kokkuvõtete tegemise koht,“ rääkis Paal.

Lisades, et südame teeb soojaks selline EPA, on ta ju ise ka EPA vilistlane.

„Olen siin näinud ka selliseid põllumehi, keda sugugi nii tihti ei kohta.“

Näituse lühendit EPA kiitsid paljudki, on ju enamus meie maaeliidist just selle akadeemia (praeguse nimega maaülikool) vilistlased.