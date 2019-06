Mullu maksti maaelu arengukava toetusi 148 miljoni euro eest

Perioodil 2014-aprill 2019 määrati toetuseid 757 miljoni euro eest ja sellest on välja makstud 533 miljonit eurot.

„Tänaseks on üle poole 992 miljoni suurusest arengukava eelarvest välja makstud,“ sõnas maaeluministeeriumi põllumajandus- ja maaelupoliitika asekantsler Marko Gorban. „Maaelu arengukava toetusi on võimalik kasutada kuni aastani 2023. Huvi MAK-i meetmete vastu on olnud suur ja senise rakendamise põhjal suudame kõik Eestile ettenähtud vahendid põllumajandus- ja toidusektori arendamise, keskkonnahoiu ja maapiirkonna elujõulisuse suurendamise eesmärgil ära kasutada,“ sõnas ta.

2019. aasta alguses toimus MAK toetuste mõju hindamine, mille tulemused näitavad, et toetustel on oluline mõju põllumajanduslike majapidamiste toodangu ja lisandväärtuse suurenemisele ja tulemuslikkusele. Samuti mõjutavad MAK-i keskkonnatoetustega hõlmatud alad positiivselt elurikkust ning mulla ja veekvaliteeti.

Kohtumisel tutvustati ka MAK-i teavitustegevusi, mille eesmärk on suurendada teadlikkust MAK-i toetuste ja maaelu kohta. 2018. aasta suurim üritus oli avatud talude päev, kus maaelu ja põllumajandusega käis tutvumas 163 000 inimest. Samuti anti seirekomisjonile eraldi ülevaade MAK-i nõustamisteenuse rakendamise hetkeseisust, mille korraldamisega perioodil 2014-2020 tegeleb Maaelu Edendamise Sihtasutus.