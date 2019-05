Ehkki MTÜ Eesti Noortalunikud juhatuse esimehe Kaja Piirfeldti sõnul on ka juhtumeid, kui toetust on kasutatud ebaeetiliselt, ei soovi ta teisi inspireerida ning sellekohaseid näiteid ei too. Ta jagab hoopis mõnd tõsielulist seika, kui toetuse on saanud algaja põllumees, ent teadmatuse või piisava toe puudumise tõttu on asi peagi soiku jäänud.

Näiteks on lihaveist peetud hoolevabaks olendiks ning ette kujutatud, et püüad looma ühel hetkel karjamaalt kinni, viid kombinaati ja saadki rikkaks. Aga siis tulevad esimesed poegimised, veterinaarikulud ja kõik muu ning ind kipub raugema.

„Inimene oli lihaveised soetanud, kogu raha ära kulutanud ning sööda varumiseks enam raha ei jätkunud," räägib Piirfeldt ühest alustajast. "Tihti mõeldakse sinnamaani, kuidas toetus kätte saada, aga mis saab edasi, jääb lahtiseks."