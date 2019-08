Noortalunike toetust saab taotleda kuni 4. septembrini

Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetust saavad taotleda noored mikro- ja väikeettevõtjad, kes alustavad esmakordselt oma põllumajandusliku tegevusega või noored ettevõtjad, kes võtavad üle vanema või vanavanema toimiva põllumajandusettevõtte. Noor ettevõtja on erialase hariduse ja töökogemisega kuni 40-aastane isik.

Toetuse eesmärk on hõlbustada noortel põllumajandustootjatel tegevusega alustamist, aidata kaasa põlvkondade vahetusele põllumajanduses ning tõsta kaasaegsete teadmiste ja kogemustega põllumajandustootjate arvu.

Toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused on kehtestatud maaeluministri määrusega. Laekunud toetustaotlusi hindab PRIA moodustatav hindamiskomisjon määruse lisas kirjeldatud alustel. Toetuse saamise lävendiks on 15 hindepunkti, maksimaalne punktisumma on 50. Kui toetust soovitakse eelarvest rohkem, määratakse toetused paremusjärjestuse alusel. Juunis toimunud määruse muudatusega tõsteti nende hindepunktide arvu, mida antakse äriplaani koostamise eest, ning vähendatakse nende hindepunktide arvu, mida taotleja saab juhul, kui võtab äriühingu kogu osaluse või põllumajandusettevõtte üle oma vanemalt või vanavanemalt. Äriplaani eest rohkemate hindepunktide andmise eesmärk on suunata taotlejaid oma äriplaani põhjalikumalt läbi mõtlema ning paremini kavandama selle raames kirjeldatud tegevusi, mis teeb tõenäolisemaks selle eduka rakendamise.

Info toetuse taotlemise ja e-PRIA kasutamise kohta asub PRIA kodulehel. Abi saab küsida PRIA arengutoetuste infotelefonil 7377 678.