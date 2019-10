Noortalunikud: koostööta hakkama ei saa

Järvamaa kutsehariduskeskuse õpetaja ja noortalunike organisatsiooni juht Kaja Piirfeldt on põllumeeste järelkasvust rääkides optimistlikult meelestatud. Konks on aga selles, et algaja põllumees või põllumeheks pürgija seisab tihtipeale silmitsi rea küsimustega. Kuidas alustada? Mida tasub teha ja mida mitte? Kust saab maad, kust laenu? Kuidas võimalikult vähe “kooliraha” maksta? Kas õppida rohkem teiste või enda vigadest? Kuidas edasi areneda? Nendele küsimustele vastuse leidmisel on tihtilugu abi koostööst ja kuulumisest ametialasesse organisatsiooni.