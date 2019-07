“Siin õue peal on isegi Georg Ots laulnud,” teab Ahti Aruksaar. Nimelt on just selle talukompleksi hoovil filmitud kaadrid Nõukogude Eesti kolhoosielu propaganda­filmist “Valgus Koordis”.

Võistluspõld on läbi viljelusvõistluse ajaloo suurim, 105,2 hektarit, ja seal kasvab firma KWS aretatud hübriidsort ‘Livado’. Lämmastikku on põld saanud 160 kilo hektari kohta ja selleks et vili ei lamanduks, on tehtud ka kaks korda kõrre tugevdamist.