Ootame viljakasvatajaid rekordeid ründama

Seekord saab iga mees võistlema tulla kolme põlluga, igaühel neist peaks kasvama erinev kultuur. Kui kõik põllud kirjas, saame otsustada, milliste viljadega võistlus tänavu toimub – selleks on vaja ühest kultuurist vähemalt kolme põldu. Nii et kui teil on näiteks ilus oapõld, siis võib-olla tasub ka naabrimees võistlema õhutada, et konkurents püsiks.

Oodatud on ka mahepõllud, millest mullu kujunes väga huvitav võistlus.

Võitja selgub kolme näitaja – saagikuse, kvaliteedi ja tulukuse kokkuvõttes. Võistluspõllu mullast võetakse ka mullaproovid ning toiduviljast valmistatakse kakukesed, et näha, mis on võidunumbrite taga.

Kõige lihtsam on registreeruda viljelusvõistluse kodulehel.

Kel aega või IT-oskusi napib, võib soovist võistelda teada anda oma konsulendile või piirkondlikule müügiesindajale, kes aitab või andmed edasi annab.

Võistlejaid ootab lõpukonverents, kus saab tagasisidet oma tegevusele, samuti sünnipäevapidu, võitjaid ka õppereis.

Uue variandina on igal võistlejal võimalus edaspidi üks selle aasta parimatest põldudest panna ka külvikorravõistlusele. See tähendab, et ta võistleb selle põlluga kõik viis aastat ja saab jälgida, kui targalt oma agrotehnikat korraldas. Loomulikult võib tal ka teisi põlde seal kõrval võistlemas olla.

Viie aasta tulukaim külvikord selgub viljelusvõistluse 20. juubeliaastaks.