Õunasaak on sel aastal nagu loterii: lõunas on, põhjas pole

Lii Sammler lii.sammler@maaleht.ee RUS

Eestiaegne 'Suislepp' andis taluaias ka tänavu ilusa saagi. Lii Sammler

Kui Lõuna-Eestis on puud õuntest lookas, siis Kesk-Eesti aiapidajad räägivad, et õunu on tänavu vähe. Mõnes aias jääb napiks suvi-, mõnes taliõunu.