Paljude keskkonnaalaste probleemide lahendus võiks peituda ringmajanduses

Harri Moora Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsiooni juhatuse liige RUS

Biogaasi tootmine on ringmajanduse ehe näide, kus prügist või sõnnikust toodetakse sooja ja elektrit. Raivo Tasso

Prügi ookeanides ja meredes, kiirmood ja kasutatud rõivaste hunnikud, raskused jäätmete sorteerimise ja ringlussevõtuga – need on vaid mõned näited probleemidest, mille lahendus võiks peituda ringmajanduses. See eeldab innovatsiooni meie tarbimistavades.