Paned rohkem seemet maha – kas saad ka rohkem saaki?

Nisu pakub huvi ka putukatele. Lii Sammler

Talinisu kasvupind on Eestis pidevalt kasvanud. Viimasel viiel aastal on selle all olnud 75 000–102 000 hektarit. Talinisu on teraviljadest suurima saagivõimega.