Marko Kass peab viimaste aastate kõige olulisemaks tööks üliõpilaste toomist loomakasvatuse erialale. “Kui olen käinud koolides sellest erialast rääkimas, siis sageli noored isegi ei tea, et Tartus on maaülikool ja mida seal õpetatakse,” rääkis loomakasvatuse õppekava komisjoni juht sellest tahust oma töös.

Tema filosoofia on, et igal inimesel on loomaarmastus olemas – kellele meeldib koer, kellele kass või hobune. Üksikutele meeldib ka veis. “Kui räägin loo juurde, mida me maaülikoolis õpetame, siis avastavad noored, et see on tegelikult väga huvitav eriala.”