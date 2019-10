Rekordihooaeg algas juba kevadel, kui oli näha, et võistlusele on pakutud rekordarv põlde – üle 70. Juunikuised korrigeerimised võtsid kümmekond põldu vähemaks ja koristusajal kadus veel mõni, nii et lõpuni jõudis 51.

Tänavune võistlus oli taliviljade võistlus.

Kui lõunapoolsetes viljakasvatuspiirkondades suvivilja peaaegu polegi, siis Eesti vihmane sügis ei lase tavaliselt piisavalt talivilja külvata. Lõppenud viljelushooaeg sarananes aga meilgi pigem Euroopa omaga.