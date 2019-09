Perega maale elama: enam ei unista uhketest reisidest, vaid tunneme, et kõik on kodus olemas

Tänaseks oleme teinud endale ilusa kodu, kus on väga hea olla. Enam ei unista uhketest reisidest, vaid tunneme, et kõik on kodus olemas. Suvisel ajal on väga vähe asju vaja poest osta, enamus tuleb ikka põllult või laudast. Püüame anda oma lastele puhast toitu. Meie pere kõige väiksemal tegelasel on tõeline lapsepõlv. Hommikul välja minnes ei pea vaatama, kas seljas on pidžaama või pole midagi. Kedagi ei huvita. Lapsel on olemas koerad, kassid, kanad, lambad, jänesed. Enamik lapsi ainult unistab sellisest loomade hulgast.

Kui talu kunagi ostsime, oli siia pikk tee, kuid aastatega on linn lähemale tulnud. Tänaseks päevaks võtame vastu ka lasteaialapsi ja koolilapsi, kes soovivad näha loomi, tutvuda põllumajandusega ja keda huvitab, kuidas maal elatakse. Avatud talude päeval on juba kolm aastat käinud tuhandeid inimesi. Ootan ka Maal elamise päevale väga palju huvilisi, keda nakatada selle pisikuga. Soovitan kindlasti noortel võtta see julgus, et kolida maale. Kohe ei pea ju alustama loomafarmiga. Alguseks vaadata kuidas maal elades lasteaiad ja koolid toimivad ning kuidas maalt tööl käia on. Mina ja minu pere on väga rahul selle kunagise otsusega. Praeguseks on väikesed lapsed juba suured, läinud vallakoolist linna kooli, kuid väikse tegelasega on need katsumused veel ees. Maal on mõnus."