Perega maale elama: loodetavasti annab maal elamine lastele meenutamist väärt lapsepõlve

Meile meeldib siin ja linna tagasi ei kipu. Kui, siis ainult asja pärast – toidukraam tuleb ju ikka osaliselt poest osta. Aga auto on maal elamise juures asendamatu ja neid võiks/peaks olema lausa mitu. Eriti siis kui lapsed linna kooli lähevad. Põhikooliga pole probleemi – koolibuss viib ja toob peaaegu ukse ette, kui vaja. Uhtnas on ka lasteaed.

Loodetavasti annab maal elamine meie lastele meenutamist väärt ja mitmekülgse lapsepõlve. Palju uusi kogemusi ja oskusi alates loomapidamisest, kuni selliste majapidamistöödeni, millega linnakorteris pole kunagi võimalustki kokku puutuda. Kui ikka sõber tuleb külla ja minekule sättides ütleb, et hing on rahul, sest oleks nagu maal vanaema juures käinud, siis järelikult oli siin tore olla. Ja meil on see tore olemine iga päev.

Igatahes MEIE pere küll ei kahetse, et meist „maakad” said. Tunneme selle üle ainult uhkust ja rõõmu.”