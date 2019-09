Perega maale elama: maale kolides kadusid kõik linnamured

Asendamatu on maal auto, aga samas on võimalik ka jalgsi või rattaga liikuda. Nii mõnus on soojal suveõhtul minna naabertallu külapeole või pühapäevahommikul kirikusse. Rääkimata külapoe külastamisest, kus boonusena saad hea tuju kohaliku poemüüjaga vesteldes, kes teab viimaseid külauudiseid ja jagab lahkelt nõu, kuidas parimaid pannkooke valmistada.

Mõnus on ka see, et maal on mõtlemine vaba. Kogu aeg on tunne, et saan midagi ära teha – olgu selleks puude riita ladumine, mille tulemust näed kohe või mõne projekti kirjutamine, oma äriga alustamine, hoovikohviku või kontserdi korraldamine, sõpradega saunatamine või mõni muu äge tegevus, mille peale veel pole tulnudki. Istud soojal suveõhtul küünlavalguses trepil, kuulad vaikseid loodushääli ja mõte lendab. Mida veel tahta?

Nii uskumatu kui see pole – pealinn pole enam elukese, sest maal on võimalik elada! Eriti siin Kohila vallas, kus on peaaegu kõik vajalik olemas. Ja mida pole – seda saab tellida, ise välja mõelda või mujal tarbimas käia."