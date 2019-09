Perega maale elama: õiged maainimesed saavad ehk meie lastest

Sigrid kirjutab:

"Hea on minna külla, kui sind oodatakse. Kohvitassid ja koogitükk laual on märk sellest, et sinu peale on mõeldud. Ka selleks, et pere tuleks maale, peab tekkima tunne, et sind oodatakse — on võimalus viia lapsed lasteaeda või saata kooli, pood on lähedal, teed on korras ja toimib korralik bussiliiklus.

Minu jaoks oli maale asumises ehk ka tükike muud ootust. Oli see siis lapsena ammulubatud unistus maal elamisest või tükike maal elamise võimekuse tõestamissoovist või siis hoopiski ajaga kusagilt hingepõhjast ülesse kerkiv teadmine, et mina nüüd küll linna elama ei jää. Eks vast kõige rohkem seda viimast.

Kui kõik ausalt ära rääkida siis minu abikaasa oli see, kes lipu püsti pani ja ütles, et nüüd on minek. Linnast tulnud inimese võlusid ära kasetukk ja allee. Kaalu andsid keskuse lähedus ning kooli olemasolu.

Aga kes õieti on tänane maal elav inimene? Kas mina üldse selle alla liigitun? Kui maal elukohta omav inimene linnas tööl käib, kas ta on siis maakas? Võiks vast öelda, et meie peres on need kõige “maisemad” hoopis lapsed. Nemad ju käivad lisaks elamisele-olemisele ka tööl ehk siis koolis maal. Nõo kool on lähedal ning enamuse oma koolikäikudest võtavad nad ette jalgsi. Nii mina kui abikaasa oleme pärast elukoha muutust siiski linna tööle käima jäänud. Tartu pole kaugel, Euroopa mõistes on ca 15km taha tööle minek justkui kõrvalkvartalis elamine.

Kipun arvama, et päris õigeks maainimeseks saadakse pigem teises põlves. Koduuksest paistev põld ja puud, sõbrad ja kool, linnalapsest veidi teistlaadsemad tegemised-toimetamised — ehk on need ka aluseks tagasipöördumiseks, hiljem maale elama, päriselt elama jäämiseks.