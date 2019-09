Perega maale elama: on müüt, et maal ei ole tööd ja maal elamine on väga raske

Ootamatult sain ka tööd juhiabina, mis oli minu jaoks väga oluline samm. See juhtus kohe päris alguses, kui maale kolisime. Ma ei uskunud, et nii kiiresti tööd leian. Kui tütar sai 3-aastaseks, sündis meie teine laps – poeg. See aeg kui ma olin temaga kodune, toimusid tööl muudatused ja minu koht koondati. Ma ei kaotanud lootust ja olin avatud igasugustele pakkumistele. Töötasin Eesti Postis 1,5 aastat ja võtsin peagi vastu väljakutse ka Väike-Maarja seltsimaja juhatajana. Kultuurielu korraldades olen ma äärmiselt õnnelik, sest saan suhelda inimestega, teha seda mis mulle meeldib ja ennast igakülgselt täiendada. Tänu sellele ametile olen leidnud veelgi rohkem uusi tuttavaid ja häid sõpru oma kõrvale. Hakkasin käima rahvatantsus, astusin ka naiskodukaitsesse. Saan olla piisavalt aktiivne.

On müüt, et maal ei ole tööd ja maal elamine on väga raske. Tegelikult see ei ole nii. Kui oled ise piisavalt aktiivne, otsid enda jaoks võimalusi ja väljundeid, siis on maal väga mõnus elada ja tööd leiab samuti. Meil on mitmeid koole, spordihoone, lasteaiad, muusikakool. Meil toimub mitmeid erinevaid üritusi, tegutsevad rahvatantsuringid, õpetatakse idamaiseid tantse. Meil on oma näitering, näitame kõiki eesti filme, kutsume teatreid külla jne. Meil on tegutsev naisselts, eakatele toimub mitmeid üritusi ja on oma klubi, samuti leiab iga laps endale sobiva huviala. Tegevusi on väga palju, leia ainult endale sobiv.

Lastel on maal väga turvaline üles kasvada. Suvel vaatan, kuidas mu lapsed ärgates ööriietes ja paljajalu välja jooksevad, talvel kelgutavad ja lumememme ehitavad, sügisel vihma käes jooksevad ja poriloikudes hüppavad. Lapsed näevad maal väga palju. Tihti on meie maja juures näha kitsi, jäneseid, isegi karu on meie hoovile ära eksinud. See on lastele nii põnev, kui nad kedagi looduses näevad.

Meie vald on vaimu ja väega ning meil on väga kokkuhoidev kogukond. Meie vald areneb jõudsalt ja siin on mõnus elada. Tule sinagi meie valda elama!"