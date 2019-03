„Oleme nii globaliseerunud, et üks väike Eesti riik ja isegi Euroopa Liit ei tee hinda. Piima hinda teeb maailmaturg, eelkõige Uus-Meremaa ja sealne piimatootjate ühistu Fonterra,“ teatas OÜ Elpa i.e. juhataja Arnold Kannike, kelle firma ekspordib iga päev 250 tonni toorpiima Leetu.

„Viimastel kuudel on piima hind olnud suhteliselt stabiilne. Pärast seda, kui laod eelmise aasta lõpul tühjaks müüdi, olukord paranes ja tõi kaasa pulbri hinna tõusu. Meie kahe viimase kuu baashind on olnud 330 eurot tonn, kust arvestatakse rasva- ja valguprotsendi järgi hinda maha või juurde,“ ütles TÜ Piimalaev juhatuse liige Mati Mölder.