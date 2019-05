Ülehomme peetakse Eesti Pii­man­dusmuuseumis rahvusvahe­list piimapäeva. Rahvus­vahelist sellepärast, et kogu maailmas on teemaks piima joomise vähe­nemine.

Praegu on moes rääkida laktoositalumatusest, mis tähendab, et inimene ei pruugi naturaalset piima taluda. Aga ükski talumatus ei teki iseenesest, vaid sellel on põhjus.

Piimatehnoloogide meelest on üks põhjus see, et lapsed ei joo piisavalt piima, vaid hoopis kokat ja magusaid karastus­jooke.