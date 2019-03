Põllumajandusamet: Aran PM OÜ müüs Eesti õunana tõendamata päritoluga õunu

Pakendi märgistuse kohaselt on õunte tootja Aran PM OÜ ja nende päritolumaa on Eesti. Ettevõtte esindaja ütluste kohaselt pärinevad õunad ettevõttest Mulgi õun OÜ. Järelevalve käigus tuvastati turustatavate sortide ´Lobo´ ja ´Cortland´ õuntes mitmete erinevate taimekaitsevahendite jääke, mille kasutamine Eestis ei ole lubatud. Toiduohutuse nõudeid eiratud ei ole.

Mulgi õun OÜ aia kohapealse kontrolli käigus õuntes taimekaitsevahendite jääke tuvastatud ei ole. Seega viitavad jaemüügis turustatud õunte analüüsitulemused eelkõige, et õunad on pärit muudest kasvukohtadest, suurima tõenäosusega riikidest, kus laboris tuvastatud toimeaineid sisaldavate taimekaitsevahendite kasutamine on lubatud. Laborianalüüsid teostas Põllumajandusuuringute Keskus.

Õunad ei vastanud ka pakendil avaldatud sordile ´Lobo´. Jaemüügikettide poolt ostetud kogused on osutunud oluliselt suuremateks, kui Aran PM OÜ andmetel on õunu toodetud ja müüdud.

Eestis müüdav värske puu- ja köögivili peab vastama kehtestatud välistele kvaliteedistandarditele ja selle päritolu kohta peab olema kas pakendil või müügikohal avaldatud tõene teave.

OÜ-st Mulgi õun kirjutas Maaleht põhjalikult 2017. aasta novembris, mil ettevõte müüs suurtes kaubakettides “Kuldreneti” ja “Reneti” nime all suuri kollaseid õunu, mis ei sarnanenud ühegi kodumaise sordiga. Kuigi Mulgi õun väitis, et see on uudne sort, mis kasvab Eestis kahes aias, ei suutnud ettevõte põllumajanduseametile seda tõestada.