Põllumajandusamet läks üle regionaalsele juhtimisele

"Analüüsime pidevalt oma tööpõldu, et parendada pakutavaid teenuseid ja need vastaksid klientide ootustele. Ümberkorralduse eesmärk on muuta juhtimine efektiivsemaks. Meie kaksteist maakonnakeskust on teinud väga head tööd, kuid täna näeme, et koondades juhtimise nelja regiooni, saame astuda järgmise sammu oma teenuste efektiivsuse ja kvaliteedi tõstmisel,“ ütles põllumajandusameti peadirektor Egon Palts.

Regioonijuhi kohtadele toimus avalik konkurss. Valituks osutunud inimestest kolm on pikaajalise Põllumajandusametis töötamise ja üks Maaeluministeeriumi kogemusega.

Põllumajandusameti (PMA) Põhja regiooni juhib Raplas Imbi Silde ja ameti esindused asuvad Sakus, Paides, Tallinnas ja Raplas. Imbi juhtis varem Järva-Rapla keskust ning Põllumajandusametis maaparanduse valdkonnas töötanud üle 20 aasta. Tema juhitud keskust on ametis tunnustatud kui tugevat ja ühtset meeskonda.

Lõuna regiooni juhib Viljandis Aivar Kustavus ja PMA esindused on Põlvas, Valgas, Viljandis ja Võrus. Aivaril on põhjalikud teadmised mahepõllumajandusest ja struktuuriüksuse juhtimise kogemus Viljandi keskuse juhina.

Ida regiooni juhib Jõgeval Lauri Kirs ja ameti esindused on Jõgeval, Tartus, Jõhvis ja Rakveres. Oma töös maaparanduse peaspetsialistina juhtis Lauri tulemuslikult mitmeid töögruppe, ta omab head koostööoskust ja on orienteeritud eesmärkide saavutamisele.

Lääne regiooni juhib Kuressaares Taavi Kand ja ameti esindused on Kärdlas, Haapsalus, Pärnus ja Kuressaares. Taavi peab Põllumajandusametis tööle asudes prioriteediks ameti töö mõju lõpptarbijale. Ta omab juhtimiskogemust Orissaare teenuskeskuse juhina ning maaeluministeeriumi osakonnajuhatajana.