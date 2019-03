Põllumajanduse tippjuht 2019 on Margus Muld

„Tean Raplamaa piimatootjat Margus Mulda kui uuendusmeelset, järjekindlat ja tulemuslikku põllumeest, kes püüdleb pidevalt uute rekordite poole. Margus suudab ka keerulisest olukorrast, olgu see siis põuane või liigniiske suvi, võitjana välja tulla. Ta on põllumees, kes väärtustab kaasaegset töökorraldust ja tal on alati tulevikuplaanid ja -eesmärgid silme ees,“ ütles minister.

Trigon Dairy Farming Estonia AS juhi ja 2019. aasta põllumajanduse tippjuhi Margus Mulla sõnul ei ole põllumajandus enam hobi, vaid sellest on saanud strateegiline äri, kus peab vaatama kaugele tulevikku, olema kursis maailma turul toimuvaga ja selle põhjal võtma vastu tuleviku otsused. „Keskmine firmade suurus kasvab põllumajanduses pidevalt ja lisaks erialastele teadmistele on vaja järjest enam rõhku panna strateegilisele juhtimisele. Meie konkureerime oma toodanguga kogu maailmas ja konkurentsis püsimiseks peab vahet pidamata pingutama,“ ütles Muld ning sõnas, et just väljend „tippjuht“ näitab Eesti põllumajanduse struktuuri kõige paremini.

Valimiskomisjoni esinaise ja Swedbanki põllumajandussektori juhi Brit Padjuse sõnul läheb sektori käekäik paljudele korda ning sellesse igapäevaselt panustajate tunnustamine on erilise kaaluga ja oluline sündmus . "Heade juhioskuste ja teadmistega inimesed aitavad lisaks sektorisse väärtuse loomisele välja tuua ka sektori kitsaskohti ja lahendusi pakkuda, mis on tuleviku arengu mõttes väga oluline," sõnas Padjus.