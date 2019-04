Põllumajanduse tippjuht Margus Muld: soovin maaeluministri kandidaadile Mart Järvikule rohkem talupojamõistust!

„Isiklikult ma Mart Järvikut ei tunne ja praegu mingit arvamust tema kohta kujundada ei oska. Aga kui ta ministriks saab, eks siis oskame tegude järgi hinnata,” rääkis Margus Muld. Ta lisas, et huvi pärast uuris ta ka Mart Järviku CV-d, mis on nüüd avalikult Internetis üleval, paraku mingit põllumajanduslikku kogemust sealt ei paistnud.

„Ma vaatasin, et rohkem on ta tegelenud energiaauditega ja omavalitsustega, rohkem sealt CV-st väga välja ei lugenud,” arutles Trigon Dairy tegevjuht. Ta lisas, et mingeid kõhklusi, kahtlusi tal uue ministri osas ei ole.

„Oleks hea, kui uus minister kuulaks ikkagi ka põllumehi, et mis on tegelikult põllumeeste päris probleemid ja arvestaks ka nendega kindlasti. Teine asi – maaeluministrikohal tuleb kasutada ikka talupojamõistust ja loogilist mõtlemist, ega seal muud olegi,” soovitas Margus Muld.