Põllumajandusettevõtete TOP 200 | Kes Eesti taime- ja loomakasvatajatest sai suurima müügitulu?

Peeter Raidla

Tänavusel suvel on ilmataat olnud taime- ja loomakasvatajate vastu enamasti helde. See annab hea kosumisvõimaluse neile ettevõtetele, keda 2017. aastal vaevasid vihmad ja 2018. aastal põud. Rauno Volmar

Eesti suurimate taime- ja loomakasvatajate müügitulu tabel näitab, et need, kes tegelevad äriga, on edukamad kui tootjad, piimamüügiga jõuavad esikümnesse vähesed, munatootmine annab kahjumit ning seakasvatuses on võimalikud variandid.