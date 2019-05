Põllumeeste ühistu KEVILI uueks nõukogu esimeheks valiti Andres Oopkaup

Oopkaup ütleb, et ühistegevusel on selgelt tulevik ja seda arendada ning elus hoida on väga oluline.

27. märtsil määratud uued Põllumeeste ühistu KEVILI nõukogu liikmed on aga Jaak Läänemets, Madis Ajaots, Üllar Hiire, Avo Kons, Heiki Kuusmik, Andres Oopkaup ja Aare Mölder. Nõukogu liikmete ametiaeg on kolm aastat. Eelmine nõukogu esimees oli Jaak Läänemets

KEVILI on Eesti suurim teravilja- ja rapsikasvatajate ühistu, mille liikmete kasutuses on ca 84 000 ha Eestis haritavast maast. Koos tegutsedes tõuseb tulu ühistu liikmetele ning areneb kogu Eesti põllumajandus.