“Meil on loomad, aga seinu ei ole ümber ehitada,” nentis Pärnumaal asuva Kallapa talu perenaine Merle Kaarelson. Loomi on neil 200 ringis ja praegu on nad läbi häda vanasse lauta ära mahutatud.

Taheti ehitada uus laut, kus hakkaks tööle kaks lüpsirobotit. Investeerida oleks tulnud 1,3 miljonit eurot ja PRIAst saadi paar aastat tagasi pool miljonit eurot investeeringutoetust.

Laudaehituseks pole siiski siiani läinud, sest ühestki pangast pole talul õnnestunud laenu saada.