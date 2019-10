Põllumehed kohtuvad üleminekutoetuste teemal riigikogu fraktsioonidega

„Täname kõiki fraktsioone kiire reageerimise eest meie poolt esitatud kohtumise ettepanekule ja usume koostööst positiivset tulemust,“ on Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja nõukogu esimees Olav Kreen optimistlik.

„Valitsuse poolt riigieelarve eelnõusse kirjutatud põllumajandustoetuste kärpekava tuli põllumeestele varasemaid lubadusi arvestades ebameeldiva üllatusena. Demokraatliku riigi kaaluka esindusorganisatsioonina on meie ülesanne enne põllumeeste poolt nõutavate järgmiste sammude astumist selgitada taustu ning proovida läbi rääkida,“ selgitas ta.

Kreeni sõnul on kohtumistel riigikogu fraktsioonidega kavas arutada põllumajandussektori olukorda ja üleminekutoetuste tähtsust põllumajandusettevõtetele. Mõne aasta tagune turukriis jättis piimatootjate rahakotti üle 100 miljoni euro suuruse augu ja piimalehmade arvu vähenemine on kahjuks jätkunud siiani. Viljakasvatajatele on keerulised olnud kolm viimast aastat – kahel aastal jäid põua tõttu saagid oodatust palju väiksemaks ja liigniiskus takistas 2017. aastal koristust. 2016. aasta tera- ja kaunvilja ning õlikultuuride kogutoodangu väärtus jäi näiteks 2015. aastaga võrreldes 127 miljoni euro võrra kasinamaks.

Kolmapäeval kohtutakse Reformierakonna, EKRE, Isamaa ja Keskerakonna fraktsioonidega. Järgmiseks nädalaks on kavandatud kohtumine Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooniga ja maaeluminister Mart Järvikuga. Põllumajanduskoja nõukogu moodustas oma 30. septembri erakorralisel kogunemisel delegatsiooni kohtumisteks valitsuse ja riigikogu fraktsioonide esindajatega. Eesmärgiks on paremini aru saada tekkinud olukorra põhjustest ja selgitada põllumajandus- ja toidutootmise olukorda. Kohtumiste järgselt otsustatakse edasised tegevused.