Põllumehed muretsevad üleminekutoetuste kadumise pärast

Põllumajandus-kaubanduskoja hinnangul pole järgmise aasta riigieelarvesse kavandatud põllumajandustootjatele mõeldud üleminekutoetusi, mida peaks maksma 15,3 miljoni euro ulatuses, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse esimees Roomet Sõrmus:

"Me oleme aru saanud ja saanud signaale, et seda seal väga pigem ei ole. Loodame, et tänane päev toob selles osas muutusi, sest tegemist on põllumajandusvaldkonnas valitsusliidu ühe kesksema lubadusega, maksta üleminekutoetust ja tagada Eesti tootjatele võrdsed konkurentsi tingimused Euroopa Liidu ühisturul," rääkis Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse esimees Roomet Sõrmus.

Maaeluministeeriumist öeldi "Aktuaalse kaamerale", et minister Mart Järvikul ei ole neljapäeval aega selgitada, kas eelarveläbirääkimistel leitakse raha toetuse maksmiseks.

