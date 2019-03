Eesti ettevõte Gelatex valmistab tapamajas üle jäävatest loomakontidest, -kõõlustest ja -nahast keedetud želatiinikiududest nahasarnast tekstiili.

Kunstnaha puhul räägitakse, et see võiks olla vegan, aga loomseid jäätmeid tekib palju ja enamasti maetakse need maha või põletatakse. Nii saaks seda ressurssi rohkem ära kasutada.

“Putukakasvatus on selline tore valdkond, kus midagi järele ei jää,” ütleb Erlend Sild. “Putukad on see, mis nad söövad, kõik on orgaanika. Ka sellest vähesest, mis jääb järele, saab teha orgaanilist väetist.”