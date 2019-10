Räpina Aianduskool ostab tagasi viljapuu-bakterpõletiku haiguskahtlusega õunapuuistikud

Praegu toimub tõrjemeetmete rakendamine, saastunud taimed kuuluvad hävitamisele. Saastumiskahtlaseks tunnistatud taimi on kohustus hoida kaks aastat karantiinis ning nende tootmiskohalt väljaviimine ja turustamine on keelatud.

Kõigil, kes on käesoleval aastal ostnud Räpina Aianduskooli poolt turustatud viljapuu-bakterpõletiku peremeestaimede istikuid ning märkavad nendel haiguse tunnuseid, palutakse võtta ühendust aianduskooli õppemajandiga e-maili aadressil urmas.roht@aianduskool.ee. Soovitav on lisada fotomaterjal haigestunud taimedest.

Vältimaks haigustekitajate levikut, ostab aianduskool tagasi 2019. aasta kevadperioodil müüdud haiguskahtlusega istikud. Tagasiostmine toimub ainult eelneva kokkuleppe ja taimel kaasas oleva taimepassi alusel. Täpsem info on leitav aadressilt aianduskool.ee.

Viljapuu bakterpõletik on roosõieliste puude ja põõsaste bakterhaigus, mille peamisteks peremeestaimedeks on õuna-, pirni-, viir- ja tuhkpuu, ebaküdoonia, pihlakas, toompihlakas. Haiguse kahjustus sarnaneb põletuskahjustusega, taimede lehed, õied ja viljad muutuvad pruuniks või mustaks, kuid ei varise. Iseloomulik on ka haigestunud taimeosadest bakterlima eritumine, eriti niiske ilmaga, samuti haigestunud võrsetipu põlvjalt allapoole paindumine.

Tegemist on bakterhaiguse kolmanda leiuga Eestis.