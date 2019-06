Riigikontrolli toiduaudit ajas maaeluministri kimbatusse

Taimekaitsevahendite jääke on leitud imporditud tomatites, õuntes, maasikates, viinamarjades, teraviljades. Inimeste teavitamist toidus sisalduvate taimekaitsevahendite jääkidega seotud riskidest tuleks parandada, teatati nädala algul avalikustatud riigikontrolli auditis.

Riigikontrolör Janar Holm andis karmi hinnangu VTA ja MEM-i tööle: analüüsid pole piisavad ja toitu näidatakse puhtamana kui see tegelikult on.

Maaleht palus minister Järvikul kommenteerida riigikontrolli värsket auditit, kus teatatakse, et veterinaar-ja toiduamet ei kontrolli piisavalt toiduohutust imporditud puu-ja köögiviljades.

„Me arvestame kindlasti riigikontrolli poolsete ettepanekutega auditi aruandes ja võtame ette vajalikud toimingud olukorra täiendavaks parandamiseks,” teatas minister Mart Järvik vastuseks Maalehele. Ta lisas: „Maaeluministeeriumi jaoks on meie inimeste, meie laste toiduohutus väga tähtsal kohal. Eestis müüdav toit on inimesele ohutu ja teeme kõik selleks, et see oleks nii ka tulevikus.”

Riigikontroll on seisukohal, et kuigi taimekaitsevahendite piirnormide ületamisi leitakse taimses toidus üha vähem, tuleb veterinaar- ja toiduametil ning maaeluministeeriumil parandada inimeste teavitamist toidus sisalduvate taimekaitsevahendite jääkidega seotud riskidest. Olgugi et Eestis süüakse väga palju taimset importtoitu, võetakse proove peamiselt kohalikust tava- ja mahetoidust, mis on aga võrreldes imporditud toiduga oluliselt puhtam, ning analüüsid ei peegelda seetõttu adekvaatselt üldpilti tegeliku taimse toidu ostukorvi kohta.