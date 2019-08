Rikkumiste tõttu kaotas tänavu mahetunnustuse kaks tootjat

Tootja selgitusest võib järeldada, et nõuete rikkumise põhjuseks oli teadmatus, milliseid vahendeid võib kasutada. Infot mahepõllumajanduses kasutada lubatud taimekaitsevahenditest saab vaadata Euroopa Mahepõllumajanduse Sisendite otsingusüsteemist (inglise keeles, https://www.inputs.eu/input-search.html) või Põllumajandusametist.

Erinevate tootmisviiside puhul on parim lahendus oma ettevõtteid sarnasel viisil majandada

Teisel juhtumi puhul oli samal ettevõtjal nii mahepõllumajanduslik kui ka mittemahepõllumajanduslik tootmine. Sellisel juhul on risk nõuete rikkumisele suurem. Ettevõtja peab olema tavapärasest hoolikam oma tootmise planeerimisel ning töötajate juhendamisel. Mahe- ja tavapõllu vahel peab olema puhvertsoon, et vältida taimekaitsevahendite kandumist mahetoodangusse. Puhvertsooni peab tagama mahetootja ning selle suurus sõltub kasvatatavatest kultuuridest. Toodangu ladustamisel peab tagama, et erineval viisil toodetud toodang ei seguneks. Kui juhtub, et tootmises on toimunud eksimus, siis tuleb sellest kindlasti Põllumajandusametit kohe teavitada. Sellistelt põldudelt saadud toodangut või ladustamisel segunenud toodangut ei saa mahemärgistusega turustada.

Samas võib mainitud ristsaastumine tekkida naaberettevõtte tavapõldudelt. Selle vältimiseks on taimekaitsetöö tegemisel väga oluline järgida ohutusnõudeid. Taimekaitsevahenditega pritsimisel peab arvestama tuule suunda lähedal asuvate ehitiste ning aia-, põllu- ja metsakultuuride suhtes, et hoida ära nende võimalik saastumine. Kui sellest nõudest pole siiski kinni peetud ja on kahtlus, et mahepõld on saastunud taimekaitsevahendiga, kontakteeruge Põllumajandusameti esindustega. Need asuvad igas maakonnas.

Mahetootmised on range kontrolli all

Mahepõllumajanduslikke tootjaid kontrollitakse vähemalt kord aasta jooksul. Lisaks kontrollitakse 10% tootjaid, kes valitakse riskide realiseerumise tõenäosuse alusel. Täiendavalt võetakse proove 5% tootjate juurest, et tuvastada, kas tootmises on kasutatud keelatud vahendeid. Planeeritud kontrollidele täiendavalt tehakse kontrolle, kui on saadud vihje tootja nõuetevastase tegevuse kohta.

Tootjatele nõuete selgitamiseks on Põllumajandusamet koostöös Mahepõllumajanduse Sihtasutusega ja Maaeluministeeriumiga välja andnud juhendmaterjali „Mahepõllumajanduse nõuete selgitus tootjatele“, kus seadustest tulenevad nõuded on lihtsamalt lahti kirjutatud. Vähemalt kord aastas saadakse tootjate ja nende esindajatega kokku, et arutada läbi valdkonna probleemsed kohad. Tihedat koostööd tehakse teravilja kokkuostjatega, kellelt saadakse infot, kui mõne tootja tegevuse nõuetekohasuses kahtlusi on tekkinud. Samuti toimub tihe koostöö Veterinaar- ja Toiduametiga vihjete kontrollimiseks või rikkumiste lahendamiseks.