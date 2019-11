Saaremaa esimeses veinitehases valmistatakse nii potentsiveini kui ka tomativeini

Äsja sai tegutsemisloa Kunin­guste külas asuv Saaremaa esimene veinitehas. Tehase rajaja ja OÜ Metakor juht Maria Kaljuste on juba aastaid kogunud tuntust Ideafarmi kaubamärgi all müüdavate maitseäädikate ja siirupitega. Veini on ta teinud viimased kümme aastat – igal aastal hulga potsikuid – ja märkmikku hoolega üles kribanud koostisosad ning töövõtted.

“Kuna katsetamise käigus on veine saanud palju sorte ja palju potsikuid, aga müügiõigust neile ei ole seni olnud, olen kasutanud veine naturaalmajanduses, kinkides neid tooraine eest,” rääkis Kaljuste.