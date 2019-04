Saaremaa põllumeeste traktorite kumme lõhuvad põldudel vedelevad hirvesarved

Nuudi talu noorperemees Karl Kirst kogus talikultuuride väetamise käigus 200 ha põllumaadelt kokku kuued hirvesarved. Sarvi on Nuudi talu maadelt varemgi välja tulnud, ent mitte kunagi nii palju.

Põldudelt leiavad järjest enam sarvi teisedki põllumehed. Jaan Sink on sel kevadel ühelt põllult üles korjanud kahed sarved.

“Üks oli tehnoraja peal ja teine selle kõrval ning seda on 2,5 ha suuruse põllu kohta küll,” rääkis Sink Saarte Häälele. Seni oli Jaan Sink põldudelt kümne aasta jooksul leidnud ja töötuppa kogunud üheksa hirve sarved.

Kahe viimase aasta jooksul on sarvi kogunenud viis, kusjuures osa põlde on sel kevadel veel üle käimata. “Annaks jumal, et rohkem ei oleks, sest kui külvi ajal ikka kumm puruks läheb, on see õudus,” märkis Sink.

Hirvesarve tõttu purunenud traktorirehvi on pidanud ära vahetama Aarne Põri. Rautsi talus oli rapsipõllul parasjagu käsil külvieelne umbrohutõrje, kui hirvesarv läks kummi sisse ja rikkus kogu tööpäeva. Et järgmisel päeval sadas vihma, sai traktor sellele põllule uuesti alles nädala pärast.

“Seda kõike “tänu” ühele sarvele, see sarv on siiamaani mul alles,” ütles Põri.