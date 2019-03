Saaremaal teeb sõnnikuhoidla külaelanikele meelehärmi

Laudast paarisaja meetri kaugusel asuvas Liivamäe talus elava Urmas Treieli sõnul on laudaga seotud probleemid tema jaoks väga oluline teema, sest pere saab oma vee sügavast puurkaevust.

“Kas just sõnnikuhoidla see põhjus on, aga korras meie vesi ei ole,” ütles Treiel. “Me ise oleme selle maitsega harjunud, aga külalised, kes on meie vett joonud, ütlevad, et hea selle maitse küll ei ole.”

Keskkonnainspektsioon alustas Mereranna põllumajandusühistule kuuluva Noorloomalauda maaüksuse osas haldusmenetlust.

“See tähendab, et olukord tuleb sellel maaüksusel saada nõuetele vastavaks,” selgitas keskkonnainspektsiooni Saaremaa büroo juhataja Jaak Haamer. “Kas ja kui suures ulatuses lauda ümbrus reostunud võib olla, ma praegu öelda ei saa, aga see olukord, mis seal lauda territooriumil on, nõuetele päris ei vasta.”

