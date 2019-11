Seni on piimalehmade kasvatamise toetust makstud kuni 400pealistele karjadele. Üle 400 lehmaga karjad seda toetust ei saa. Muudatuse kohaselt saaksid toetust ka Saaremaa kolm karja, kus on üle 400 piimaandja.

Neist üks on Kõljala Põllumajanduslik OÜ, mille juht Tõnu Post selgitas, et toetust on vaja, kuna saartel on tootmine märksa kallim.