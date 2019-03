Salakütt käis Loonalaiu talvituvatest veistest matti võtmas

Tapetud Šoti mägiveise avastas laiul käinud inimene, kes tegi nähtust foto ja saatis selle nädala eest MTÜ-le Loomapäästegrupp. Fotol on veisest järel üksnes pea, skelett ja jäsemed. Looma nahk on voltidena korjuse alla keeratud – ilmselt selleks, et lihale ja sisikonnale oleks hõlpsam ligi pääseda.

“Pildil olev loom ei ole ise surnud,” ütles Loomapäästegrupi Muhu ja Saaremaa vabatahtlike juht Riina Pernau Saarte Häälele. “Naha serv ei ole loomade näritud, vaid lõigatud. Mitte keegi peale inimese ei keera nahka sedasi.”

Pildi autori väitel olevat veisel ka keel ära lõigatud ja kuuliauk kolbas. Foto taustal aga paistab korjuse taga põõsas must prügikott.

“Tõenäoliselt on keegi käinud Loonalaiul liha varastamas,” järeldas veterinaar- ja toiduameti Hiiumaa-Saaremaa keskuse juhataja Jüri Lauter.

Tema sõnul ei tohiks Loonalaiul elavate veiste liha üldse inimeste toidulauale jõuda. “Nendest loomadest ei tea ju keegi midagi, PRIA-l puuduvad nende kohta korralikud andmed,” selgitas Lauter. “Eeldada võib aga, et keegi on selle looma oma tarbeks tapnud, et liha ise süüa. Vaevalt see liha kusagile avalikule turule jõuab.”

MTÜ Loomapäästegrupp esitas veebruaris veterinaar- ja toiduametile kaebuse Loonalaiul elavate veiste pidamistingimuste kohta.