Salmonellabakteri rüüsteretke tõttu jõuab päevas poodi 5000 karpi mune vähem

Eggo kaubamärgi all kanamune turustava DAVA Foodsi Saha-Loo Kulli farmis tuvastati salmonellabakteri olemasolu kanade organismis märtsikuus rutiinse kontrolli, n-ö enesekontrolli käigus võetud proovide analüüsimisel.

DAVA Foodsi juhatuse liige Vladimir Sapožnin kinnitab, et kanala kõik kuus farmi on üksteisest eraldatud ning linnud teistes farmides nakkuseohus ei ole. Ka märgib ta, et Eesti tõrgeteta munadega varustamise tagamiseks iseäranis ülestõusmispühade ajal piiratakse munade eksporti Skandinaavia riikidesse.

„Salmonelloosil on 2600 tüve, tõsi, inimesele võivad ohtlikud olla neist vaid viis. Aga bakter võib kanadeni jõuda inimestega, söödaga, tööriistadega jne. Põhjavees, kust me vett võtame, seda pole, aga lõppeks võib see kuidagi ikkagi kanade jootmiseks kasutatavasse vette sattuda,” kirjeldab Sapožnin võimalusi, kuidas nakkus võib farmi sattuda.

„Selle eest pole keegi kaitstud ja nii leiabki igal aastal Skandinaavias ja mujal Euroopas igal aastal ikka paar puhangut aset.”

Kanala taastamiseks kulub pool aastat



Hinnanguliselt impordib Eesti juba praegu pea poole meil tarbitavatest kanamunadest. Nüüd tuleb päevasest munatoodangust maha arvestada veel ca 50 000 muna (ehk 5000 kümne munaga karpi), mis jäävad poodidesse tulemata seoses enam kui 50 000 munakana kõrvaldamisega.

Mullu jäi Eesti kodumaine munaturg ilma 80 000 munakana toodangust (umbes 65 000 muna päevas), kes tuli hukata OÜs Sanlind avastatud salmonelloosinakkuse tõttu.