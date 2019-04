Scandagra Eesti AS saab mais uue juhi

"Olen väga õnnelik, et jätkan oma tööelu nimelt Scandagras. Senine amet on andnud palju teadmisi keerukas väärtusketis ja suuremahulises äris müügi ja turundusega toimetulekuks. Uus positsioon võimaldab kasutada seniseid kogemusi kogu organisatsiooni juhtimisel. Mul on suur lugupidamine Scandagra Eesti inimeste teadmiste ja oskuste vastu ning loodan palju õppida panustades samas enda tugevustega,” rääkis Venelaine , kes on üle 20 aasta töötanud erinevatel strateegilistel positsioonidel, millest viimased seitse HKScan Estonia Baltikumi kommertsdirektorina. Ta on õppinud Eesti Maaülikoolis metsanduse eriala.

Uue tegevjuhi tulekuni juhib ettevõtet Scandagra Group´i tegevjuht Julius Puodžiuvelis.

Scandagra Eesti AS on suurim loomasööda tootja ja turustaja Eestis. Ettevõte tegeleb teravilja ostu ja müügiga, taimekaitsevahendite, väetiste, seemnete, silotarvikute turustamise ning põllumajandustarvikute hulgi- ja jaekaubandusega.

Scandagra üksused asuvad Viljandis, Elvas, Keilas, Näpil ja Laupal, mille lisaks on üle Eesti kuus kauplust. Ettevõtte 2018 aasta müügitulu oli 84 miljonit eurot ja ettevõttes töötab 126 inimest.

teegmist on Scandagra Group AB tütarettevõttega, mis pakub Baltikumis põllumajandusettevõtetele terviklikku toodete- ja teenustelahendust. Grupis on kokku 346 töötajat ja 2018 müügitulu oli 322 miljonit eurot. Scandagra Group AB omanikud on põhjamaade suurimad põllumeeste kooperatiivid DLG (Taani) ja Lantmännen (Rootsi).