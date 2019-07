Seemnete puhtimine – millele peaksid põllumehed tähelepanu pöörama?

„Seemnete puhtimine kaitseb tärkavaid taimi ka seemnete sees leiduvate patogeenide eest, parandab ja kiirendab taimede juurdumist, olles seega täiendavaks teguriks, mis aitab taimedel põuda paremini üle elada,” rääkis Juozas Semaška, Syngenta Baltikumi tooteekspert. „Puhitud seemnetest kasvavad taimed on põua suhtes vastupidavamad, saavad mullast paremini toitaineid kätte, talvituvad paremini ning on juure- ja varajaste lehehaiguste suhtes vastupidavamad. Viimased aastad ja pikaajaline prognoos näitavad üleüldist ilmastiku soojenemist ja põllupinna kiiret kuivamist, seetõttu on seemnete puhtimine üks vahend põllukultuuride säästmiseks.”

Tema sõnul on seemnete puhtimine suhteliselt odav, kuid hädavajalik taimekaitsemeetod haiguste ja ka ebasoodsate ilmastikutingimuste vastu võitlemisel, aidates luua tugeva aluse korraliku saagi saamiseks. Tõhusa puhtimisvahendi kasutamisega kaasnev majanduslik võit võib olla kuni 15 protsenti päästetud põllukultuuri. Mõnel juhul, näiteks tugeva lumiseene fooni puhul, aga oluliselt suurem. Siiski pole sugugi mitte kõik puhtimisvahendid oma toimelt võrdsed. Näiteks võivad süsteemsed triasoolipõhised puhtimisvahendid hoolimata nende tõhususest teatud haiguste vastu idanemisprotsessi tegelikult edasi lükata ja ebasoodsates tingimustes tärkamist isegi pärssida, mis taliviljade puhul on äärmiselt ebasoovitav. Süsteemsed puhtimisvahendid on mõeldud eelkõige teraviljade (oder, kaer) kaitsmiseks lendnõgede eest. Taliviljade puhul pole see esmatähtis, sest lendnõgi levib rohkem suviviljadel.

Vibrance’i puhtimisvahendid – usaldusväärne taimekaitse

Tuntud Maximi toodete kasutajatele tutvustab Syngenta taas uuel toimeainel – sedaksaanil – põhinevaid täiesti uusi puhtimisvahendeid: Vibrance Duo, Vibrance Pro ja Vibrance Star. Selle tooteperekonna alustalaks on Syngenta toimeainete sedaksaani ja fludioksoniili kombinatsioonid. Neist üks kuulub pürasool-karboksamiidide ja teine fenüülpürroolide keemilisse rühma – kombinatsioon, millel on nii kontaktne kui ka lokaal-süsteemne mõju. Nimetatud tooted on mõeldud tali- ja suvinisu, tritikale ja rukki kaitsmiseks lumiseene, kõva- ja lendnõgede, juuremädanike, risoktonioosi, tüfuloosi ning helelaiksuse tekitaja Septoria eest.

Vibrance Duo sisaldab kahte toimeainet: fludioksoniili, mis on tuntud ja tõhus vahend Fusarium’i ja Microdochium’i seente vastu, ja sedaksaani, mis mõjub väga tõhusalt Rhizoctonia ja Typhula vastu. Sedaksaan on turul ainulaadne toimeaine, mis soodustab juurte kasvu, seetõttu ei ole seemnete puhtimisel vaja kasutada täiendavaid mikroelemente ega aminohappeid. Mõlemad nimetatud toimeained töötati välja ja neid kasutatakse ainult seemnete puhtimiseks. Neid ei kasutata fungitsiidides, mille eesmärk on kaitsta teravilju kasvuaegsete lehehaiguste eest, mis tähendab, et haigusresistentsuse tekke oht on viidud miinimumini. Kõigi Syngenta puhtimisvahendite valmistamisel kasutatakse uuenduslikku tootmistehnoloogiat 'Formula M'. Selle komponendid tagavad teravilja ühtlase katvuse puhisega ning kindla püsimise seemne küljes, mis omakorda vähendab tolmavust. See tähendab, et Syngenta puhtimisvahendite kasutamine on ohutum ja keskkonnasõbralikum.

Kõige uuematele Syngenta toodetele Vibrance Pro ja Vibrance Star on lisatud ka kolmas toimeaine – tritikonasool. See toimeaine pärsib seeneniidistiku kasvu, häirides ergosterooli sünteesi. Toimeaine kaitseb tõhusalt tärkavat teravilja ning toimib hiljem lisakaitsena lendnõe ning juuremädaniku vastu.

Eesti tingimustes tõestatud toime

2018. aasta oli Eestis põuane ning see näitas ka meie taimekasvatuspraktikas selgeid eeliseid Vibrance Duo kasutamisel. Vibrance Duo mõjus silmanähtavalt positiivselt taimede füsioloogiale, stimuleerides neid kasvatama tihedamat ning pikemat juurestikku. Baltic Agro ja Kuusiku katsekeskuse korraldatud katses oli Vibrance Duoga puhitud põllu osal taimedel juba varases kasvufaasis suurem ja pikem juuremass, mis andis tulemuseks 500 kg/ha suurema saagikuse ning 75 eurot suurema puhastulu.

Täpsema teabe Vibrance’i puhtimisvahendite kohta leiate Sygenta veebisaidilt.