Sel aastal alanud sortide registreerimisega võideldakse pettuste vastu

Samas ei soovi me olukorda, kus näiteks klaarõuna istiku ostmisel oleks mõne aasta pärast sügisel puu otsas hoopis punapõsksed õunad. Seepärast on Maaeluministeerium viimastel aastatel pühendunud puuviljanduses sellele, et parandada paljundusmaterjali tootmise jälgitavust ja tõsta tarbija silmis turu usaldusväärsust.

Alates 2019. aastast ei tohi enam müüa registreerimata puuvilja- ja marjasortide istikuid. Hea meel on tõdeda, et ulatusliku teavitustöö tulemusel on nüüdseks registreeritud 333 puuvilja- ja marjakultuuri sorti, sealhulgas 246 tuntud sorti. Neist 101 registreeriti viimasel aastal. Tuntud sordid on aastakümneid meie laual olnud, nagu näiteks õunad „Liivi kuldrenett“, „Valge klaarõun“, „Suislepp“ või pirnid „Lutsu võipirn“, „Seiu“. Registreeritud sortidega on võimalik tutvuda Põllumajandusameti sordiregistris.

Kahel aastal (2010. ja 2012. aastal) koostasid valdkonna teadlased Maaeluministeeriumi tellimusel kokku 153 puuvilja- ja marjakultuuri tuntud sordi sordikirjeldused, mille alusel said tootjad sordid registreerida.

Kolmel aastal (2013–2015) külastas puuviljanduse ekspertidest koosnenud grupp puuvilja- ja marjakultuure tootvaid puukoole üle Eesti. Ekspertgrupp tuvastas puukoolides paljundamise algmaterjalina kasutatavate emataimede ja istikute sordiehtsust ja selle tulemusena valmis tabel sordiehtsate puuvilja- ja marjakultuuride paljundusmaterjali emataimede ja istikute tootjatest Eestis aastate kaupa.