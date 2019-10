Siseminister Mart Helme: põllumeeste üleminekutoetuste 10 miljonit eurot on võimalik leida

Teema tõstatas endine maaeluminister Urmas Kruuse, kes juhtis tähelepanu sellele, et kõik kolm valitsuserakonda lubasid tänavuste riigikogu valimiste eel maksta 2020. aastal üleminekutoetusi maksimaalses lubatud määras, ent lõpuks leiti 15,3 miljoni asemel üksnes 5 miljonit.

“Kui ma õigesti mäletan, siis kolm erakonda pühalikult kirjutasid alla, et üleminekutoetused jätkuvad täies mahus, seda lubati enne valimisi, kõik need kolm erakonda, kes täna valitsuses on, aga nüüd tundub, et kui hääled saadi kätte ja saadi pukki, siis tegelikult see lubadus on unustatud,” alustas Kruuse. “Ja mina tahaksin teie käest, kes te täna peaministri rolli siin täidate, kuulda, miks seda väga kõlavalt lubatud lubadust on selgelt mitte täidetud ja ei ole leitud üleminekutoetust 15,3 miljoni ulatuses.”

Helme vastas, et jagab muret põllumeeste ja maaelu pärast, kuna on aastakümneid elanud nii maal kui ka linnas. Ta lisas, et Jüri Ratase kahe valitsuse lähenemine eelarvele ei ole identne.

“Mis puutub sellesse nn top-up'i, siis jah, ütleme nii, et meil mingil läbirääkimiste perioodil top-up'i koha peal oli üleüldse ümmargune null. Suurte otsimiste, ümberpaigutamiste ja sõna otseses mõttes aju väänamise tulemusena, me leidsime siiski 5 miljonit riigipoolseks toetuseks,” rääkis Helme.

“Aga ma võin teile öelda, et see ei ole praegu lõplik seis, sest et me oleme praegu otsimas veel lisavahendeid ja te teate kindlasti ka endise valitsusliikmena, kui keeruline on erinevate eelarveridade pealt rahasid, kuidas öelda, ümber suunata teiseks otstarbeks,” jätkas minister.