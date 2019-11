Sõnum lihafoorumilt: importliha peaks põhjalikumalt uurima

„Lihatootmise juures on lisaks toidujulgeolekule väga oluline ka eesti toidu tervislikkus,“ teatas Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja nõukogu aseesimees, lihatoimkonna juht Anu Hellenurme lihafoorumil.

„Eestimaine liha on tervislik, see on oluline eelis, millest oleme liiga vähe rääkinud,“ rõhutas lihatoimkonna juht. Ta tõi esile Eesti Maaülikooli teadlaste uuringu, mis tehti mõned aastad tagasi professor Mati Roasto juhtimisel.

„Uuring näitas, et eesti päritolu värske linnuliha on imporditud värskest linnulihast oluliselt vähem saastunud,“ ütles Hellenurme. Ta lisas, et samuti esines imporditud värskes linnulihas oluliselt rohkem haigustekitajaid, ravimisresistentseid tüvesid, mis väga suure tõenäosusega viitab antibiootikumide väärkasutamisele.

„Ma arvan, et iga riik ja Eesti riik peaks uurima süstemaatiliselt ja põhjalikult ka importliha. Inimestel on õigus teada, mida nad söövad,“ rõhutas Anu Hellenurme.

Anu Hellenurme Foto: Lii Sammler

Lihafoorumil tõsteti esile ka see, et järjest suureneb surve tuua lauale putukaid ja laboriliha.

„Lihasektori arengud on viimasel ajal kahjuks väga tugevasti mõjutatud sotsiaalmeedias levivatest pooltõdedest. Ometi aitab lihasektor põllumajanduse olulise osana korras hoida meie unikaalseid looduskooslusi, hoida põllud haritud ja niidud hooldatud ning tagada Eesti toidujulgeoleku. Eestimaist liha toodetakse meie puhtas keskkonnas ning lihal on oluline roll mitmekesises ja tervislikus toitumises,” rõhutas lihatoimkonna juht Anu Hellenurme.

Foorumil anti esmakordselt üle ka Eesti Maaülikooli Joosep Tootsi Fondi raames noore loomaarsti/loomakasvataja preemiad. Preemia pälvisid noored loomaarstid Katrin Tähepõld ja Ann Mari Anupõld. Mõlemad on avaldanud soovi selle preemiaraha eest täiendada oma teadmisi rahvusvahelisel konverentsil Hispaanias.