Soodsad vundamendita kasvuhooned Eko, Treshka ja Dvushka

Kevade saabumisega algab suvehooaeg, mida paljud aiapidajad on pikisilmi oodanud. Kasvuhoone soetamine on suureks abiks neile, kes soovivad kasvatada oma köögivilju, marju ja maitserohelist.

Aednikud teavad, et alates aprillist saab kasvuhoonesse istutada redist, salatit, sibulat ja maitsetaimi ning peagi nautida maitsvaid ja tervislikke salateid. Praegu on ilm ennustamatu – õues on kas soe ja päike paistab või muutub ilm jälle külmemaks.

Kasvuhoone aitab kaitsta saaki temperatuurikõikumiste eest mitte ainult kevadel, vaid ka sügisel, kui väljas muutub järjest jahedamaks. Kasvuhoones on piisavalt soe ning taimed kasvavad hästi ja kannavad vilja.

Lisaks on kasvuhoones kasvavad taimed kaitstud haiguste ja erinevate kahjurite eest, mis kimbutavad õues kasvatatavaid taimi.

E-poe Kaup24 kasvuhoonete valikus on kõige populaarsemad mudelid EKO, TRESHKA ja DVUSHKA. Allpool uurime lähemalt, mille poolest need kasvuhoone mudelid sarnanevad ja erinevad.

Need kasvuhooned ei vaja vundamenti

Kõigil kolmel kasvuhoonel on vastupidav terasraam ja polükarbonaatkate. Raam on tsingitud ja seetõttu ei roosteta. Polükarbonaatkattel on teiste materjalidega võrreldes mitmeid eeliseid. See teenib pikka aega, säästab rohkem soojust kasvuhoone sees ja sellel on suur valguse läbilaskevõime.

Polükarbonaat on kaetud spetsiaalse kaitsekihiga, mis takistab kahjulike UV-kiirte jõudmist kasvuhoonesse. 6 mm paksune polükarbonaatkate on vastupidavam, kuid 4 mm kate laseb rohkem valgust läbi.

Lisaks ei nõua polükarbonaadist kasvuhooned vundamendi paigaldamist erinevalt traditsioonilistest klaaskasvuhoonetest. Tuleb vaid spetsiaalsed T-kujulised raamiotsad krundi sisse kaevata. Kõik kolm kasvuhoonet on valmistatud kaare kujuga, mille katuse kallak takistab lume kogunemist talvel. Kõikide mudelitega on kaasas paigaldusjuhend ja kinnitusdetailid.

Avar kasvuhoone soodsa hinnaga

Meie klientide suurim lemmik on kasvuhoone EKO, mis on 3 m lai, 2 m kõrge ja vähemalt 4 m pikk. Kasvuhoone mõlemal küljel on uks ja ventilatsiooniava. See mudel on odavam kui sama suur TRESHKA, kuna selle raam on vähem vastupidav. Mahuka EKO maksimaalne lumekoormus on umbes 20 kilogrammi ühe ruutmeetri kohta. Enne talve tulekut on soovitatav paigaldada tugevdusi või eemaldada polükarbonaatkatet. Optimaalse suurusega kasvuhoonesse EKO saate istutada palju taimi. Kasvuhoones on piisavalt ruumi kolmele peenrale.

Vastupidavam kasvuhoone suurematesse aedadesse

Teine populaarsem mudel on TRESHKA. See on vastupidavam kui EKO, kuid ka kallim. Kasvuhoonel on tugevdatud raam, mis suurendab selle kandevõimet. Kasvuhoone talub lumekoormust kuni 180 kg/m2. See mudel on sama suur nagu EKO: laius 3 m, kõrgus 2 m ja pikkus alates 4 m. TRESHKA on väga hele ja avar.

Kasvuhoonesse saate teha umbes kolm kitsamat peenart või kaks suurt peenart laia vahekäiguga. Standardses komplektis on kaks ust ja kaks ventilatsiooniava mõlemal küljel. TRESHKA võimaldab teil paigaldada lisatarvikuid, näiteks katuseakna, mis on väga oluline alates 6 m pikkuse kasvuhoone puhul. TRESHKA sobib hästi suurtesse aedadesse.

Kitsam kasvuhoone väiksematesse aedadesse

Kolmas ostjate lemmikmudel on DVUSHKA. See on kitsam ja kõrgem kui EKO või TRESHKA: selle laius on 2 m, kõrgus 2,2 m ja pikkus alates 4 m. Kasvuhoone mõlemal küljel on uks ja ventilatsiooniava. Katusele saab paigaldada ka lisaventilatsiooniluugi. Lisaalust ei ole vaja paigaldada, kuid see on võimalik. Kasvuhoonesse mahub kaks peenart. Polükarbonaatkatet ei ole vaja talveks eemaldada eeldusel, et kasvuhoone katust puhastatakse regulaarselt lumest. DVUSHKA on väikestesse aedadesse ideaalne lahendus.

Kokkuvõtteks

Kõik kolm kasvuhoonet pakuvad võimalust nautida erinevate köögiviljade, marjade ja maitserohelise kasvatamist. Erinevaid taimi, mida kasvuhoonetes kasvatada, on palju.

Suurematesse aedadesse sobib kolmemeetrise laiusega EKO või TRESHKA.

EKO maksab vähem, kuid talvel peate katuse õigel ajal lumest puhastama, soetama lisatugevdusi või eemaldama polükarbonaatkatte.

TRESHKA on vastupidavama raamiga kasvuhoone.

Kui aias pole väga palju ruumi, siis neist kolmest on DVUSHKA teile ideaalne lahendus.



